Inaugurata la nuova biblioteca di Quintano

Un’inaugurazione speciale quella di domenica scorsa nella location delle ex scuole in piazza Giovanni Paolo II di Quintano. E' la realizzazione di un sogno nel cassetto per la giovane sindaca Elisa Guercilena, della lista civica «Ridisegniamo Quintano»: una nuova biblioteca.

Inaugurata la nuova biblioteca

«Abbiamo portato a termine uno dei tanti progetti che avevamo messo in campo nel nostro mandato - ha rivelato emozionata - L’idea era quella di un’area polifunzionale che potesse essere sicuramente una biblioteca ma anche un luogo di ritrovo per bambini, giovani, adulti, di aggregazione e di scambio culturale».

Non solo semplice prestito di libri quindi ma anche uno spazio multitasking aperto a tante proposte creative e di svago. Ci sarà anche la possibilità di poter organizzare alcuni laboratori per i bambini dell’asilo e delle elementari. Via quindi, con il classico taglio del nastro da parte delle volontarie Erminia Ferrari e Elisabetta Sivieri. Per ora l’arredamento è molto spartano ma accogliente, con due tavoli dedicati alla lettura e alcuni scaffali, che andranno implementati per accogliere i diversi libri, tutti frutto di donazioni private, di cui è iniziata la catalogazione sempre per mano di alcuni volontari.

Aperta il sabato e il mercoledì

La nuova biblioteca-sala polifunzionale per il momento aprirà le porte il sabato mattina dalle 9 alle 11 ma l’orario verrà ampliato anche il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17, a partire dal mese di novembre. Oltre alla prima cittadina erano presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco Fabio Bonetti, l’assessore Erika Pandini, la consigliera Paola Cesaro, il presidente dell’Auser Carlo Taino e un team formidabile di volontari.

«Non è semplice arrivare a questi risultati ma con impegno e determinazione si può fare molto» ha concluso Guercilena, felicissima per la folta presenza della cittadinanza e per aver tenuto a battesimo un servizio che mancava.

Al termine della cerimonia spazio al «Concorso delle Bertoline», con tre esperti di cucina del territorio e piatti tipici: lo chef Antonio Bonetti, ex titolare del famoso «Bistek» di Trescore in pensione, l’eccentrica chef locale Elisa Denti, titolare del «Rosary» e la blogger e scrittrice Annalisa Andreini, che ha dedicato proprio un libro a questa torta tanto amata e ritornata in auge. Via libera, infine, ad una ricca merenda per tutti con le bertoline e anche un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale.