Inaugurata la casa dell’acqua, una scultura verde contro l’inquinamento FOTO

Inaugurata la casa dell’acqua: una scultura verde per testimoniare l’importanza di ridurre plastica e inquinamento.

Sabato mattina è stata inaugurata ufficialmente la casa dell’acqua di Sergnano. Dopo la benedizione della nuova struttura da parte del parroco don Francesco, sono intervenuti il sindaco Angelo Scarpelli, il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, il presidente e l’amministratore delegato della società Padania Acque Spa Claudio Bodini e Alessandro Lanfranchi. Grande partecipazione da parte della cittadinanza all’iniziativa, che ha visto anche la presenza di tanti bambini della scuola primaria del paese, accolti in modo festoso dalla mascotte “Glu Glu” che ha anche regalato loro le borracce di Padania Acque.

“Sono felice di essere qui con voi oggi per portare a compimento il progetto di installazione della casa dell’acqua, che tra poco inauguriamo ufficialmente insieme – ha detto il sindaco Angelo Scarpelli ai presenti – Come molti avranno già avuto modo di sperimentare, attingendo da questa “Sorgente Fontana”, l’acqua è a disposizione in modo ecologico, continuo e a vantaggio di tutti. La nostra amministrazione è convinta che acqua pubblica, rispetto dell’ambiente e salute siano fondamentali per il benessere dell’individuo e del mondo in cui viviamo. Infatti, l’obiettivo che condividiamo con Padania Acque è offrire un servizio che promuova comportamenti virtuosi, in armonia con il concetto di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente, riducendo la quantità di plastica prodotta e trasportata, diminuendo così l’inquinamento derivante dall’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera”.