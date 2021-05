In valigia pelli di giaguaro, coralli e non solo, ora anche un vero tesoro

Qualche giorno fa avevano trovato pelli di giaguaro, corallo blu e borse di pelle di alligatore. Ieri, un vero tesoro nascosto nelle valige di un passeggero gambiano, residente in Spagna: 164mila euro in contanti. Continuano a stupire i ritrovamenti dei Funzionari dell’Agenzia in delle Dogane e dei Monopoli all’aeroporto internazionale di Malpensa. E continuano a fioccare i sequestri.

La pelle di giaguaro

Il primo caso risale a due settimane fa, come racconta PrimaSaronno.it: era stato trovato un pacco in esportazione proveniente da Portici (Napoli) e destinato in Cina, contenente una pelliccia di giaguaro, irregolarmente esportato, che ha portato al sequestro della pelliccia e alla denuncia del responsabile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. Non solo: c0erano anche diversi altri articoli non trasportabili, perché provenienti o prodotti con specie a rischio di estinzione.

Parte per il Gambia con 164mila euro in contanti

Ieri, invece, i funzionari hanno trovato oltre 164mila euro in contanti tra vestiti ed effetti personali di un passeggero gambiano residente in Spagna, che era in procinto di partire per Banjul (Gambia) via Bruxelles. Il passeggero, fermato presso il salone partenze Schengen, aveva dichiarato con risposte evasive e sospette di avere con sé soltanto 600 euro. I funzionari si sono insospettiti e hanno avviato i controlli sul passeggero e poi sui suoi numerosi bagagli, già imbarcati. Al loro interno, tra gli effetti personali, sono stati trovati 164.510 euro, suddivisi in diverse mazzette chiuse con nastro adesivo e nascoste tra gli effetti personali. Come previsto dalla legge, si è dunque proceduto al sequestro di 77.255 euro, pari al 50% della somma eccedente i 10mila euro non dichiarati.