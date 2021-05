In un Comune su due nessun nuovo contagio da Covid-19: i dati

Più di metà dei Comuni bergamaschi non avuto nemmeno un nuovo contagio da Covid-19 negli ultimi sette giorni. E mentre la curva epidemiologica continua a scendere (con un confortante 34% di casi in meno rispetto alla settimana scorsa) l’incidenza provinciale scende a 37 casi su 100mila abitanti a settimana: numeri, finalmente, da zona bianca. Le intere valli Seriana e di Scalve, ad esempio, risultano totalmente Covid-free.

Corna Imagna, unica “zona rossa”

Sotto , la consueta animazione sul trend dell’epidemia da novembre a oggi in provincia di Bergamo, la cui mappa è ormai quasi ovunque “pulita”.

“I dati confermano e rinforzano decrescita della curva negli ultimi sette giorni, come già rilevato la scorsa settimana” commentano gli epidemiologi dell’Ats. L’unica zona “critica” è quella del Comune di Corna Imagna, che risulta nuovamente il Comune più impattato e presenta ancora valori critici di incidenza “sia pur evidenziando, negli ultimi due giorni, timidi segnali di miglioramento”.

“Le recenti situazioni di cluster territoriali, quali quella dell’area dell’Alto Sebino (ora in via di risoluzione) e quella in atto in Valle Imagna, ci devono far ricordare che il rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente” avvertono però i tecnici di Ats. “Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale”.

I nuovi casi Comune per Comune

Di seguito i nuovi casi registrati questa settimana, Comune per Comune e il punto sul rapporto tra aumento della copertura vaccinale e diminuzione dei nuovi casi incidenti di Covid-19. Cerca il tuo Comune nelle slide.