In strada con droga e manganello, quattro denunce nel Cremasco

Quattro denunciati dai carabinieri sul territorio Cremasco, al termine di un servizio di controllo contro la vendita di sostanze stupefacenti. A Sergnano tre denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: due cittadini italiani e un cittadino straniero, uno dei quali pregiudicato. A Vaiano un'altra denuncia: oltre alla droga portava con sé anche un manganello.

Tre denunciati per spaccio

A notare gli spostamenti sospetti di un uomo sono stati i militari, in abiti civili, che stavano effettuando un controllo a Sergnano. L'uomo, in monopattino, raggiungeva determinati luoghi e quando è stato fermato e identificato, era molto agitato tanto da gettare a terra - credendo di non essere visto - due involucri in cellophane poi recuperati e risultati contenere 0,6 grammi di

cocaina ciascuno.

Fugge e getta la droga nel wc

E’ stata effettuata una perquisizione della sua abitazione, trovando una piccola quantità di hashish e un’agenda all’interno della

quale sono stati trovati nomi e cifre riconducibili all’attività di spaccio. Le droghe e l’agenda sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato.

Poi i militari hanno rivolto le loro attenzioni a un’altra situazione. Infatti, nel paese, hanno notato un incontro tra due persone, una delle quali ha passato all’altra una busta. I militari si sono insospettiti e hanno deciso di fermarli e controllare il contenuto della busta. L’uomo che aveva ricevuto la busta, capito di essere osservato, è scappato con la busta tra le mani, è corso fino a casa sua e si è chiuso nel bagno di casa, sempre seguito dal militare che era riuscito a entrare nella casa perché la porta era stata

lasciata aperta.

Il militare ha intimato di aprire la porta del bagno, ma l’uomo ha prima tirato lo scarico e poi ha aperto la porta. A quel punto, la

sua casa è stata perquisita e sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti 0,8 grammi di cocaina ciascuna, la somma di 250 euro e materiale per il confezionamento delle dosi mentre fuori dalla finestra del bagno è stato trovato un bilancino elettronico di precisione che era stato gettato in precedenza. Stupefacente, soldi, bilancino e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Nella casa dell’altro uomo non è stato trovato nulla, ma entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di droghe.

Trovato col manganello, denunciato

Una denuncia per il possesso di un manganello, di cui è vietato il porto in maniera assoluta, e la contestuale segnalazione alla Prefettura per stupefacenti. E’ l’esito dei controlli dei Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco nel territorio di competenza, durante il pomeriggio del 28 luglio, per il contrasto alla vendita e al consumo di stupefacenti e al

possesso di oggetti da offesa. Il denunciato e segnalato come assuntore è un cittadino italiano di 24 anni, residente in provincia di Milano.

Poco dopo le 18.30, la pattuglia di Bagnolo, nel corso del proprio giro di perlustrazione, in piazza Gloriosi Caduti di Vaiano Cremasco ha notato un giovane a piedi non conosciuto, il 24enne appunto, l’ha fermato e lo ha identificato. Il giovane ha spontaneamente consegnato uno spinello confezionato con marijuana. Ma i militari hanno deciso di perquisire anche la sua auto parcheggiata nei pressi. Sull’auto sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti circa un grammo di marijuana e, nel vano portaoggetti della portiera, un manganello telescopico di grosse dimensioni di cui non ha saputo giustificare il possesso. Gli stupefacenti e il manganello sono stati sequestrati e il 24enne é stato denunciato per il porto abusivo dell’arma ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.