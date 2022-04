In moto con un'amica per trascorrere il sabato di Pasqua: 25enne muore in incidente

Paullese

Caduta accidentale, mentre con un'amica stava andando a Milano per trascorrere insieme il sabato di Pasqua.

Si chiamava Alexandra Alexei, e aveva solo 25 anni. E' una giovane ragazza di Montodine (Cremona), la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri, sabato 16 aprile, a Vaiano Cremasco, sulla Paullese.

Schianto mortale sulla Paullese

E' successo intorno alle 11.30 di sabato 16 aprile 2022. Alexandra Alexei stava percorrendo la Paullese in direzione Milano in sella alla sua Yamaha M3, insieme ad un'amica che era in sella ad un'altra moto. A raccontare alla Polstrada la dinamica dell'incidente sarebbe stata proprio l'amica, testimone dell'incidente, che ha riferito di una caduta accidentale. Nell'urto, violentissimo, a terra, la ragazza ha perso la vita.

Inutili i soccorsi

Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Verde di Crema e un'automedica per la motociclista non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Le due amiche stavano raggiungendo la metropoli lombarda per trascorrere insieme il sabato di Pasqua.