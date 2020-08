In Lombardia 235 nuovi positivi su 12mila 863 tamponi

Coronavirus, tre decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore. E mentre scendono i tamponi (12mila 863 quelli effettuati ieri, contro i circa 18mila dell’altro ieri) resta più o meno costante il numero dei nuovi positivi: 17 in provincia di Bergamo e 2 in provincia di Cremona.

I nuovi positivi per provincia

Le altre province: A Milano sono 80 i nuovi positivi, di cui 45 in città. Ventotto a Brescia, 25 Como, sei a Lecco, due a Lodi, sedici a Mantova, 22 in Monza e Brianza, 12 a Pavia e Varese. Nessun contagio invece in provincia di Sondio. In totale fanno 235 nuovi positivi in Regione.

I ricoveri

I ricoverati in Terapia intensiva aumentano in Regione i di due unità: 20 in totale. Mentre i ricoverati fuori dalla Terapia intensiva salgono a 194, 9 in più di ieri.

TORNA ALLA HOME