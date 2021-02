In fuga dopo l’Alt dei carabinieri, in auto avevano attrezzi per lo scasso. Tre bloccati e denunciati ad Agnadello.

La fuga dai carabinieri

E’ successo ieri pomeriggio, 10 febbraio 2021, ad Agnadello. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema hanno denunciato tre giovani di origine sudamericana: un 20enne, nato in Paraguay, residente in provincia di Monza; un 21enne, nato a Cuba, clandestino sul territorio nazionale, pregiudicato domiciliato a Milano; un 21enne pregiudicato, nato in Argentina e residente a Milano.

L’inseguimento fino a Cassano

Verso le 11.30, gli uomini dell’Arma hanno notato una Volvo S60 ad Agnadello e hanno deciso di procedere a un controllo intimando l’Alt.

Il giovane alla guida – che trasportava altre due persone, ha accelerato repentinamente ed è fuggito in direzione di Milano, mettendo in pericolo gli altri automobilisti percorrendo ad alta velocità lunghi tratti di strada. Allertati di quanto stava accadendo, all’equipaggio del pronto intervento cremasco che aveva intercettato la vettura, si sono aggiunti quelli di altri reparti dell’Arma, nel tentativo di fermare la folle corsa che nel frattempo è proseguita attraverso alcuni comuni della Bergamasca finendo nelle vie di Cassano d’Adda dove, alla fine, è stata bloccata.

Tre denunciati

I Carabinieri hanno identificato gli occupanti accertando che il conducente, era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, che

l’autovettura non era coperta da assicurazione obbligatoria e a seguito della perquisizione sull’auto sono stati trovati cacciaviti, torce elettriche e vario materiale atto allo scasso. Non solo: il 21enne cubano era destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla Questura di

Milano.

Per i tre è scattata la denuncia per non essersi fermati all’Alt e per porto di oggetti atti allo scasso.

