In fiamme il tetto di una casa a Pieranica, a Rivolta brucia un'auto

(nella foto l'auto in fiamme nel parcheggio del supermercato a Rivolta)

Mattinata in fiamme nel Cremasco: due incendi hanno visto impegnati i Vigili del fuoco a Pieranica e Rivolta.

Brucia il tetto della casa

L'incendio più vasto, questa mattina 7 gennaio 2025, ha colpito un'abitazione di via Vailate a Pieranica. Il rogo, con ogni probabilità partito dalla canna fumaria, si è verificato in una casa di cortile compresa in un complesso racchiuso in una corte di via Vailate. In casa c'era solo una donna che ha subito chiamato i Vigili del fuoco, giunti con un'autoscala e due autopompe. Il marito era a lavoro mentre i tre figli erano a scuola. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco da Crema, Lodi e Treviglio che hanno dovuto lavorare parecchio per mettere in sicurezza il tetto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Auto a fuoco nel parcheggio

Intorno alle 9 di questa mattina, invece, un incendio ha interessato una vettura che stava transitando lungo la strada per Cassano a Rivolta. Al volante della Citroen C3 un giovane diretto a Milano. Quando il conducente ha notato del fumo uscire dal cofano dell'auto si è subito fermato nel parcheggio del nuovo supermercato Md, ha posteggiato l'auto lontano dagli altri veicoli ed è subito sceso mettendosi in salvo e chiamando i soccorsi. In pochi minuti l'auto è stata divorata dalla fiamme, ma fortunatamente ne è uscito illeso, mentre l'auto - ormai distrutta - è stata recuperata dal soccorso stradale Scaramuzza.