Enorme incendio ad Agnadello: brucia una fabbrica di giocattoli

Agnadello

Un enorme incendio è divampato nella prima serata di oggi, martedì 19 aprile 2022, nella zona industriale di Agnadello, all'interno di un'azienda che produce e commercializza giochi educativi per l'infanzia.

Incendio in un'azienda di giocattoli ad Agnadello

Le fiamme sono divampate poco dopo le 19.30 in un capannone di via dell'Artigianato dove si trova la "Orsomago". La colonna di fumo, piuttosto alta, è visibile da diversi chilometri di distanza. Le fiamme, altissime, stanno devastando l'intero stabile e tutto ciò che contiene. Sul posto i Vigili del fuoco di Crema e di Treviglio, che stanno cercando con gran fatica di domare le fiamme. Con loro la Croce bianca di Rivolta, e i carabinieri di Bagnolo e di Pandino. Non risultano, al momento, feriti. Sul posto anche il sindaco Stefano Samarati e l'assessore Giuseppe Rovida.