In auto con quasi 500 grammi di hashish tenta la fuga, 26enne arrestato

Aveva con se la droga in auto quando è incappato in un controllo dei carabinieri, 26enne arrestato a Spino d'Adda. Ha tentato di sfuggire al controllo, gettando via l'involucro che conteneva quasi 500 grammi di hashish. I militari della Stazione di Pandino l'hanno fermato e recuperato lo stupefacente. L'arresto è stato convalidato in mattinata e l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Fuga in auto con la droga, 26enne arrestato

Non si ferma l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe nel cremasco con una nuova operazione di servizio che ha portato al

sequestro di stupefacente e all’arresto di una persona. Infatti, nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, i carabinieri della Stazione di Pandino hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 26 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di quasi mezzo chilo di hashish. Ieri, poco dopo le 21, i militari della pattuglia di Pandino hanno notato nel centro di Spino d’Adda un’auto sospetta con a bordo il solo conducente. Alla vista della pattuglia, il conducente ha sorpassato in maniera azzardata e ha cambiato direzione. E’ stato inseguito e raggiunto.

Il tentativo di fuga fallito

I militari hanno intimato l’alt, ma l’auto ha continuato la sua marcia imboccando una via chiusa al fondo che non gli consentiva di proseguire. L’uomo alla guida, successivamente identificato nel 26enne, è sceso dall’auto e, credendo di non essere visto, ha lanciato nel giardino di una casa una busta che ha perso per strada una parte del contenuto. I militari hanno recuperato quello che era per strada e il sacchetto nel giardino, risultato essere cinque panetti di hashish da quasi 100 grammi ciascuno. In seguito, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando un esiguo quantitativo di hashish e un bilancino. Stupefacente e bilancino sono stati sequestrati e il 26enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa dell’udienza di convalida svolta nella mattina di oggi, sabato 28 settembre, e conclusa con la convalida dell’atto e la sua sottoposizione alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

