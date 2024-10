In auto con merce rubata al Centro commerciale di Treviglio, tre denunciati

Tre persone sono state denunciate per ricettazione dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema, in auto avevano merce rubata - capi d'abbigliamento, scarpe e zaini - risultati rubati al Centro commerciale di Treviglio. Il controllo dei militari dell'Arma è scattato ieri, martedì 22 ottobre, in via Milano nella zona commerciale di Crema.

Merce rubata in auto, tre persone denunciate

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per ricettazione un uomo e due donne di età compresa tra i 22 anni e i 63

anni, residenti in provincia di Milano, con precedenti di polizia a carico, trovati in possesso di abbigliamento, scarpe e zaini di cui non hanno

saputo giustificare la provenienza. Ieri mattina, martedì 22 ottobre, verso le 12.30, la pattuglia della Radiomobile, nel corso del normale di servizio di controllo del territorio, si trovava nella zona commerciale della città e in via Milano ha notato un’auto sospetta con tre persone a bordo. Dopo averla seguita, i militari hanno fermato il veicolo e identificato gli occupanti, decisamente nervosi e irrequieti. I militari hanno deciso di procedere al controllo dell’auto e, nel bagagliaio, hanno trovato un sacco in cellophane contenente vestiti, scarpe e zainetti con i dispositivi antifurto ancora applicati. I tre hanno fornito giustificazioni non chiare sulla provenienza dei prodotti e, per questo, sono stati accompagnati nella caserma di Crema.

Il furto commesso al Centro commerciale di Treviglio

I militari dell'Arma hanno poi accertato che gli oggetti ritrovati erano stati rubati quella stessa mattina nel Centro commerciale di Treviglio e che i tre erano in possesso di due borse schermate, ovvero rivestite con alluminio e nastro adesivo, in modo da eludere i sistemi antifurto presenti all’uscita dei punti vendita, rendendo di fatto invisibili agli antifurti le placche non rimosse dalla merce rubata. Inoltre, una delle due donne è stata trovata in possesso di una calamita utile per staccare i dispositivi antifurto. Le borse schermate e la calamità sono state sequestrate, le tre persone sono state denunciate per ricettazione e la merce rubata, del valore di alcune centinaia di euro, sarà restituita ai responsabili dei negozi.

