In auto aveva una mazza da baseball, denunciato 21enne

Lo hanno fermato in auto per controllo e lo hanno trovato in possesso di una mazza da baseball e un grammo di hashish. Nei guai un 21enne straniero con precedenti di polizia.

In auto con la mazza da baseball

E' successo il 3 settembre intorno alle 21 durante un sevizio di controllo del territorio quando i carabinieri della stazione di Romanengo hanno fermato l'auto del 21enne in piazzale Rimembranze a Crema. A bordo c'erano due persone, entrambe note alle Forze dell'ordine.

Durante il controllo i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due, hanno perquisito l’autovettura e i due soggetti, rinvenendo nel baule posteriore del veicolo una mazza da baseball in legno della lunghezza di circa 80 centimetri e un pacchetto di sigarette al cui interno c’era un grammo di hashish.

Lo strumento da offesa e lo stupefacente sono stati sequestrati e il 21enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo e

segnalato all’autorità amministrativa per lo stupefacente.