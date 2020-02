Imprenditore 33enne sale in vetta al Kilimanjaro FOTO

Filippo Ruffoni, imprenditore cremasco di Montodine, 33 anni, ha toccato la cima del Kilimanjaro, il Tetto dell’Africa. E’ arrivato in vetta mercoledì, a 5865 metri. Un’impresa in solitaria.

Impresa solitaria sul Kilimanjaro

Ruffoni era alla sua seconda esperienza alpinistica in Africa, dopo il Monte Kenya. La via scelta per l’ascesa è stata la Machame Route, spettacolare attraversamento della foresta che porta ai diversi campi base necessari all’acclimatamento.

Minacciato dal maltempo

Non è stata una salita facile: arrivato a 3930 metri di altitudine, il maltempo lo ha costretto ad uno stop forzoso, essendo troppo rischioso raggiungere il punto di attacco alla vetta, il “Barafu Camp” a 4600 metri.

Responsabile dei “Lupi delle Vette”

Numerosi i messaggi di sostegno che Filippo Ruffoni ha ricevuto prima e durante l’impresa. L’imprenditore di Montodine è molto noto nel Cremasco essendo responsabile del gruppo escursionistico “Lupi delle Vette”.

