Il video del personale Trenord nelle stazioni deserte: “Andrà tutto bene” VIDEO

“Le Ferrovie non si sono mai fermate nemmeno sotto le bombe nella Seconda guerra mondiale. Anche se siamo di un’altra generazione, non vogliamo essere da meno. Andrà tutto bene”. E’ solo uno dei tanti messaggi ai viaggiatori e ai pendolari costretti a casa, lanciato in queste ore in un video dai dipendenti di Trenord. Un video realizzato dalla stessa azienda in questi giorni di treni e stazioni vuote. Per dire a tutti che questo momento passerà.

Il grazie dell’Ad: “Noi, popolo del servizio pubblico”

“Trenord sta offrendo comunque un servizio imponente, con oltre 1300 treni al giorno, pur con un programma ridotto del 50% rispetto al consueto, secondo le disposizioni delle Autorità” fa sapere l’azienda. Ma chiaramente (e per fortuna) l’utenza è decimata per le misure di contenimento del virus.

“Questo è il momento della responsabilità: ognuno di noi, per propria scelta professionale, è attore protagonista di quel Servizio Essenziale richiesto dallo Stato. Come insegna la grande storia della ferrovia italiana, noi siamo donne e uomini che rispondono alle chiamate, che non si tirano indietro, che hanno nel dna il senso del dovere pubblico e del servizio ai cittadini. Davanti a noi abbiamo le vite esemplari di migliaia di operatori sanitari, medici e infermieri, forze dell’ordine e volontari che, pur esposti all’altissimo rischio del contagio, si stanno prodigando da settimane, senza sosta, negli ospedali e sul territorio. Noi apparteniamo a questo “popolo del servizio pubblico”. Noi siamo con loro. Noi siamo dei loro” ha scritto in una lettera ai dipendenti l’ad di Trenord Marco Piuri.

