Il taleggio Dop di Defendi vince il "Trofeo San Lucio", sul podio anche la Casearia di Pandino

Borse di studio agli studenti più meritevoli e premiazione dei vincitori del prestigioso premio.

Festa dei Lavoratori tra studio e tradizione casearia

Un Primo Maggio speciale, quello andato in scena nella splendida cornice delle stanze affrescate del castello visconteo, che ha visto un doppio appuntamento di grande valore per la Scuola Casearia di Pandino. In occasione della Festa dei Lavoratori, l’istituto ha celebrato l’impegno e la passione dei propri studenti premiando i più meritevoli con borse di studio e riconoscimenti, e ha inoltre partecipato con successo al prestigioso concorso «CaseoArt», con l’assegnazione del celebre trofeo San Lucio. Le premiazioni si sono svolte in un clima festoso e carico di emozione, alla presenza di insegnanti, studenti, ex allievi, famiglie e rappresentanti delle realtà che da sempre sostengono l’attività della scuola.

Riconoscimenti per merito e partecipazione

Durante la cerimonia, è stato dedicato un ampio spazio alla consegna delle borse di studio agli studenti che si sono distinti per il brillante rendimento scolastico nell’anno 2023/2024. A ricevere il riconoscimento, che testimonia l’impegno e la dedizione allo studio, sono stati: Valentina Nola, Ilenia Bosa, Lorenzo Degli Agosti, Riccardo Nola, Andrea Conti, Samuel Caneo, Gioele Alberti, Thomas Pellegrini, Mattia Pera e Samuele Ferri. Le borse di studio sono state offerte dalla famiglia Parmigiani, in memoria del giovane Riccardo, ex studente scomparso prematuramente, dall’associazione dei diplomati «Assocasearia Pandino» e dal Lions Club «Il Castello». Ma i premi non si sono fermati qui. Un ulteriore riconoscimento è stato assegnato a quegli studenti che si sono distinti per partecipazione attiva alla vita scolastica e alle numerose attività extrascolastiche proposte: eventi, fiere, manifestazioni. A loro sono state consegnate speciali felpe celebrative, offerte da «Assocasearia Pandino». Tra i premiati figurano Denise Filipponi, Andrea Conti, Giada Panepinto, Angelo Panepinto, Ilenia Bosa, Lorenzo Degli Agosti, Michael Lampugnani, Michele Contini, Riccardo Nola, Simone Berva, Gabriele Adami, Mirko Baiocchi e Luca Morenghi.

Trofeo San Lucio: la scuola tra i migliori caseifici d’Italia

Testimonianza concreta di questo valore è il premio speciale assegnato a Matteo Ginelli, ex studente della scuola, eletto miglior casaro tra tutti gli ex allievi in gara.Il momento più atteso è stato senza dubbio l’annuncio dei vincitori del trofeo San Lucio 2025, che ha consacrato l’eccellenza casearia in ambito nazionale. A trionfare è stato il caseificio «Defendi Luigi srl» di Caravaggio, con uno straordinario Taleggio DOP.

Ma a brillare è stata anche la Scuola Casearia, che ha conquistato ben due podi. Il giovane tecnico Carmelo Cacioppo ha ottenuto il secondo posto nella categoria “erborinati non DOP” con il formaggio «Nebbia in Val Padana», mentre la classe III N ha guadagnato il terzo posto nella categoria “formaggio di latte vaccino stagionato da 91 giorni a un anno” con la «Canestrella al Pepe Nero». Grande la soddisfazione per il professor Davide De Carli, responsabile del caseificio scolastico, e per la direttrice Carla Bertazzoli: