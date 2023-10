Il Rotaract Terre Cremasche dona una smart tv al reparto di pediatria

I classici Disney più amati da tutti i bambini da oggi potranno essere visti anche nella sala d’attesa del pronto soccorso pediatrico di Asst Crema. Merito della donazione, ufficializzata questa mattina, 30 ottobre, da parte del Rotaract Terre Cremasche all’unità operativa diretta da Maddalena Leone.

Donazione dal Rotaract Terre Cremasche

Il gruppo di giovani ha infatti donato una smart tv con un account Disney Plus per alleviare l’attesa dei bimbi che sosteranno nella sala d’aspetto del pronto soccorso pediatrico. Presenti alla consegna il direttore generale di Asst Crema Ida Ramponi, la past president del Rotaract Terre Cremasche Francesca Caravaggio e l’equipe del reparto con il direttore Maddalena Leone. Proprio Leone ha voluto ringraziare il gruppo di giovani cremaschi “per questo bel gesto che manifesta un’attenzione importante nei riguardi del nostro reparto. Questo dono sarà certamente gradito da tutti i bimbi”.

Sulla stessa linea anche il direttore generale Ida Ramponi, per la quale “questo gesto, apparentemente piccolo, è in realtà di fondamentale

importanza, denota un’attenzione al dettaglio, alle piccole cose che fanno la differenza. Impegnati quotidianamente nel mestiere della cura e a causa della scarsità di risorse, a volte ci dimentichiamo di quanto anche questi strumenti possano regalare un tempo di qualità. Grazie per l’attenzione mostrata e per il dono nei riguardi dei piccoli pazienti”.

In campo per la pediatria

L’iniziativa del Rotaract Terre Cremasche, portata avanti dal direttivo guidato da Francesca Caravaggio, dà seguito alla proposta del Distretto Rotaract 2050, avanzata dall’allora rappresentante Alessandro Friggi e dal delegato della zona francigena Francesco Fuochi che mirava appunto a dotare di un account Disney plus i reparti pediatrici degli ospedali presenti nel distretto Rotaract di appartenenza. Per realizzare il progetto il club cremasco ha acquistato una smart tv da 55 pollici, dotata di asta di montaggio alla parete da donare al reparto unitamente all’abbonamento a Disney plus per un valore complessivo di circa mille euro.