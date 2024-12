Il ponte sul Serio chiude per lavori, sarà interdetto per un anno

Oltre a quello di Crema anche il ponte sul Serio, che compie ben cento anni e che attraverso la sp12 collega Sergnano con Camisano e Casale Cremasco, a breve verrà chiuso e così resterà per oltre un anno. Il progetto, piuttosto corposo, è stato elaborato dalla provincia di Cremona, con una stima di 50 settimane per gli interventi di riqualificazione strutturale e antisismica, che richiedono una certa urgenza.

Un progetto da 1,6 milioni

Il costo dell’intervento è di 1,6 milioni di euro, che saranno coperti in parte dalla Regione Lombardia e in parte dal Ministero dei Trasporti. Diverse le carenze strutturali evidenziate nella relazione tecnica, che riguardano sia i piloni sia l’impalcato.

"È un intervento atteso e importante, che andrà a risolvere un problema legato alla viabilità e alla comunicazione fra il territorio fra due Comuni vicini" ha dichiarato il presidente della provincia Roberto Mariani. Il sindaco di Casale Cremasco Vidolasco Antonio Grassi e il sindaco di Sergnano Mauro Giroletti, in piena collaborazione fra loro e con l’ente provinciale, hanno deciso di organizzare un’assemblea pubblica il prossimo 16 gennaio, a Sergnano, per informare i cittadini sui particolari del progetto, che le due amministrazioni stanno valutando.

Un incontro pubblico per illustrare il progetto

L’incontro pubblico sarà un’occasione di confronto con i cittadini con l’illustrazione del cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

"Stiamo approfondendo i vari dettagli del progetto - ha dichiarato il sindaco Antonio Grassi - e chiederemo ai tecnici provinciali preposti a seguire i lavori delle garanzie per diminuire il più possibile i disagi alla circolazione per le nostre comunità".

La chiusura del ponte probabilmente cadrà dopo la primavera, nella seconda metà dell’anno, ma al momento non sono ancora chiari i tempi precisi di chiusura e poi di riapertura. La decisione della chiusura comunque è stata presa dalla provincia di Cremona, essendo questa strada di sua competenza. I due Comuni interessati dalla chiusura quindi non hanno poteri decisionali ma possono richiedere interventi per ridurre il disagio ed ecco la motivazione dell’assemblea pubblica prevista.