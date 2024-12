Il Pd contro i disagi ferroviari: domani volantinaggio in stazione a Crema

Dopo settimane di disagi tra scioperi, guasti e interruzioni di servizio il Pd di Crema, in linea con la mobilitazione lanciata dal Partito Democratico della Lombardia sul tema del trasporto ferroviario regionale, ha deciso di manifestare il proprio scontento attraverso un volantinaggio in programma per domani mattina, giovedì 5 dicembre, dalle 6.30 in stazione a Crema. Saranno presenti all’iniziativa il consigliere regionale Matteo Piloni e il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi.

Un volantinaggio contro i disagi ferroviari

Treni troppo caldi d’estate e troppo freddi d’inverno, sovraffollamenti, ritardi e cancellazioni, rimborsi soppressi, guasti di ogni genere e comunicazione all’utenza pressoché assente rendono ogni giorno la vita dei pendolari sempre più difficile.