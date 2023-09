Il Parco del Serio apre alle scuole con tanti progetti didattici

Con l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico scende in campo anche il Parco Regionale del Serio con la sua variegata offerta di progetti di educazione ambientale pensati proprio per le scuole di ogni ordine e grado. In collaborazione con AREA Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale nei parchi lombardi), anche per quest’anno l’ente presieduto da Basilio Monaci offre l’opportunità di partecipare a

concorsi e proposte rivolti alle scuole, le cui sedi si trovano all’interno del territorio del Parco.

A scuola nel Parco del Serio

Si tratta di progetti didattici dal titolo “Territorio: scuola a cielo aperto” contenuti nel catalogo presente sul sito del Parco, ma che potranno essere personalizzabili in fase di prenotazione delle attività, che può avvenire scrivendo alla mail: ivan.bonfanti@parcodelserio.it o telefonando presso la sede di Romano di Lombardia (0363.901455).

Le scuole che si iscriveranno a Sistema Parchi e sceglieranno il Parco del Serio come area protetta di riferimento per le proprie attività didattiche (Progetto Territorio: una scuola a cielo aperto), potranno partecipare ai diversi concorsi indetti da Area Parchi.

“Noi siamo da sempre interessati a progettare con gli insegnanti delle scuole, partendo dalle nostre proposte, con la possibilità a seconda degli interessi delle singole scuole, di calibrare meglio gli interventi. Nei limiti del possibile, cerchiamo di soddisfare le richieste delle scuole – dice Ivan Bonfanti, responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco del Serio – programmando anche in classe interventi iniziali”.

Al centro l'educazione ambientale

Punta a promuovere e favorire la consapevolezza della centralità del tema dell’educazione ambientale all’interno delle attività scolastiche, il presidente del Parco, Basilio Monaci: “Ci rivolgiamo agli insegnanti e per loro tramite, a tutti gli studenti, da quelli che frequentano il primo ciclo, alle scuole secondarie superiori, perché vogliamo proseguire il percorso iniziato molti anni fa. Sono contento che il Parco possa continuare a offrire questo tipo di didattica per la migliore comprensione degli aspetti ambientali – dice il presidente Monaci – al fine di favorire nelle giovani generazioni l’amore verso la natura elemento che ci potrà aiutare in futuro a superare i problemi della crisi climatica che stiamo vivendo”.

L’articolata offerta di educazione ambientale pensata dal personale del Parco e suscettibile di ulteriori interventi a seconda delle richieste delle scuole, spazia dai sette progetti proposti per le scuole dell’infanzia, agli oltre trenta pensati per le scuole primarie e i diciassette per la scuola media. Quanto ai ragazzi più grandi, che frequentano la scuola secondaria, ci sarà la possibilità di costruire percorsi meglio rispondenti alle richieste dei docenti e degli studenti stessi, considerando la varietà di tematiche che possono essere coinvolte per questa tipologie di istituti.

Si conferma la collaborazione con la delegazione di Cremona della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), grazie alla disponibilità del suo presidente, Giuseppe Mazzoleni Ferracini, e che è inserita nella partnership che vede la presenza di delegati dell’associazione presso il centro Parco, Casa di Camperia di Crema. “Questa associazione che ora affianca e completa le nostre proposte didattiche per le scuole, ci fornisce un prezioso supporto anche nella segnalazione di episodi di inquinamenti, a tutela dell’ecosistema acquatico”, aggiunge il presidente Monaci.

Tante iniziative

Da segnalare infine, la consolidata collaborazione con la sede di Crema dell’Istituto Agrario Stanga di Cremona, per l’organizzazione della Festa dell’Albero, giunta alla ventiseiesima edizione, e che si terrà in a Crema piazza Duomo, giovedì 21 marzo 2024.

A seguire, a maggio dal 7 al 10 a Romano di Lombardia, presso la Sala don Rivellini e l’Orto Botanico/Giardino Frutti Dimenticati si svolgerà “A tutta natura” in collaborazione con Teatrodaccapo: anche su questo, le informazioni per le scuole che vorranno aderire sono presenti nella pagina del sito del Parco dedicata all’educazione ambientale.

Ma il binomio scuola–Parco del Serio è in continua evoluzione, infatti partirà nelle prossime settimane un’altra iniziativa promossa dall’indirizzo tecnico turistico dell’Istituto Sraffa di Crema, che all’interno di uno dei progetti realizzabili con i fondi Pnrr, si occuperà di un percorso di valorizzazione dell’area della Casa di Camperia.