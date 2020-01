Il Moto club Pandino chiude l’annata con pranzo e premi

Il Moto club Pandino chiude l’annata in bellezza con il tradizionale pranzo e la consegna dei riconoscimenti ai membri.

Il Moto club Pandino

“Anche il 2019 ha visto i soci macinare chilometri per visitare paesi diversi in tutta Italia ed all’estero, organizzare uno splendido Moto Giro delle Terre Viscontee, portare gioia agli amici della Casa Famiglia Spinelli di Rivolta d’Adda, tenere lezioni ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di educazione stradale – ha fatto sapere Stefano De Mari – anche competere tra soci in partite di calcetto, tennis, calcio balilla, prestare servizio come staffette per varie manifestazione pandinesi (prima tra tutte il raduno delle Panda), portare nella propria casa per serate a tema motoviaggiatori, campioni sportivi e persino maghi. Insomma un 2019 ricco di emozioni soddisfazioni e ricordi”. Dopo aver soddisfatto il palato sono arrivate le premiazioni dei conduttori e delle passeggere che hanno macinato più strada, di seguito i nomi.

Ai primi tre posti della classifica dei conduttori si sono classificati: Andrea Riva, Marco Lelli e Matteo Milesi.

Ai primi posti per le passeggere si sono classificate: Ilva Mucchetti, Elisa Parma e Maria Rosa Radaelli.

“Chiuso un anno si è subito tornati al lavoro per il 2020, anno che vedrà l’organizzazione del Motoraduno nazionale del castello il 24-25 ottobre – ha concluso De Mari – Siamo pronti a tornare a lampeggiare sulle strade di tutta Europa”.