Il mondo del volontariato piange la 49enne Sabina Rizzi

Rivolta ha detto addio a Sabina Rizzi, "una donna dal cuore grande che ha amato e protetto gli altri". Sabina, scomparsa all'età di 49 anni lunedì scorso, è stata ricordata con grande affetto durante i suoi funerali, celebrati in una chiesa gremita di amici, familiari e conoscenti.

Volontaria dal cuore grande

Amata per la sua passione per gli animali e per il suo impegno in prima linea, Sabina è stata una figura di riferimento per l'associazione Oipa Cremona, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatrice delle guardie eco-zoofile. Sono numerosi i colleghi che la ricordano con commozione: "Sei stata una guardia e la prima coordinatrice del nostro nucleo. Una donna forte, con un amore per i nostri amici a quattro zampe come poche. Ora sei un angelo tra gli angeli. Vola serena in quel paradiso che ti aspetta".

L'amore per gli animali

Anche la suocera Elisabetta ricorda Sabina e il suo prezioso aiuto per gli altri con affetto.

"La sua passione principale erano gli animali, li adorava. All’Oipa Cremona ha seguito tantissimi casi, anche molto difficili, ma è sempre riuscita a portarli a termine con successo. Se c’era un animale in difficoltà Sabina non si tirava di certo indietro. Il suo legame per gli animali a quattro zampe poi era fortissimo: a casa sua ha, oltre ai tantissimi uccellini, tre cani. Questo era un suo grande desiderio, avere cani, ma a Milano, con il lavoro, era difficile".

Gli anni con Oipa e Croce bianca

Un sogno diventato realtà quando si è trasferita a Rivolta col marito Federico, anche lui volontario attivo e tesoriere della Croce Bianca di Rivolta. Nel corso della sua vita, Sabina ha lasciato un'impronta indelebile anche nel mondo del volontariato. Dopo aver lavorato come dipendente alla Croce Bianca di Milano, si è dedicata con altrettanta passione alla Croce Bianca di Rivolta, dove ha prestato servizio come volontaria del 118 e segretaria di sezione per alcuni anni. Negli ultimi anni, sebbene non fosse più attiva nel servizio di emergenza, era rimasta una figura fondamentale nel registro soci, sempre pronta a dare il suo contributo.

"Ha aiutato tantissimo anche quando in Ucraina è scoppiata la guerra - ha continuato la suocera- ha fatto molti pacchi insieme agli altri volontari, insomma, quando c’era da fare per gli altri lei era sempre presente. Vivace, energica, premurosa, amava ballare e cantare in compagnia".

La scomparsa di Sabina lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo spirito generoso e la sua solarità contagiosa vivranno sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta.