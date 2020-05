Il mercato settimanale di Rivolta si sposta: misure di sicurezza anticontagio

Da mercoledì 27 maggio e fino a nuove disposizioni il mercato settimanale di Rivolta cambia location, niente più banchi in piazza Vittorio Emanuele II.

Il mercato si sposta

Dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele II gli ambulanti si trasferiscono in viale Isonzo, via De Gasperi, via Toti e via Sauro, a partire da domani. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale per rispettare le misure anticontagio da Coronavirus.

“E’ necessario per evitare assembramenti, garantire un’entrata e un’uscita sicure, le giuste distanze tra bancarelle e il contingentamento degli ingressi – ha spiegato l’assessore al Commercio Andrea Vergani – In questa situazione tutti devono aver pazienza nella speranza che la pandemia ci abbandoni presto”.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 29 maggio.

