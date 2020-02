Il Giornale è in edicola, sfoglia le prime pagine EDITORIALE

Il Giornale è in edicola, sfoglia le prime pagine. Da oggi, 28 febbraio 2020, il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola con una nuova edizione. Sul numero disponibile troverete un dossier di 13 pagine dedicato al Coronavirus e alle reazioni della Bassa e del Cremasco. Approfondimenti, interviste, numeri e fatti di una vicenda che nell’ultima settimana ha stravolto la quotidianità della Lombardia.

Ma non solo. Il Giornale è in edicola, nella sua nuova veste grafica, con la cronaca dei territorio da Treviglio passando per la Gera d’Adda, la Media Pianura,il Romanese, la Bassa Orientale fino al Cremasco. E, novità, una pagina dedicata al Tempo Libero. In edicola, con questo numero, anche la rivista in regalo “Il mio stile di vita” per il benessere della mente e del corpo.

Curiosi di sapere cosa vi aspetta sul Giornale? Ecco le prime pagine da sfogliare:

Caro lettore,

come annunciato settimana scorsa, da oggi il Giornale di Treviglio-RomanoWeek-CremascoWeek costa 50 centesimi in più a settimana. Dopo vent’anni passati in prima linea nel difendere i fatti e la libertà di raccontarli, sarebbe sciocco e inutile nascondersi dietro un dito, cercando di mascherare lo sforzo che ti stiamo chiedendo.

Ora: per giustificare questa decisione dell’editore, potremmo lamentarci. Spiegheremmo che il mondo dell’editoria e del giornalismo (non da oggi peraltro) non gode di ottima salute economica. Racconteremmo di come internet – il sito che state leggendo compreso, peraltro – offre ormai gratis ciò che ha un costo, ma che fino a pochi anni fa aveva anche un prezzo. Faremmo come se noi giornalisti fossimo in fondo un po’ come una specie in via d’estinzione: esemplari bisognosi di protezione e di 50 centesimi in più a settimana, solo per farti la cortesia di continuare ad esistere. Facendo ogni giorno la stessa cosa. Potremmo. Sarebbe facile, ma sarebbe ingiusto.

La ragione per cui vi chiediamo mezzo caffè in più a settimana, è invece che il Giornale di Treviglio – e non da oggi – si sta evolvendo. E cambiare è la strategia migliore per sopravvivere e per scoprire, anzi, che si può pure vivere meglio. Che per noi significa: fare un giornale migliore.

Dunque, la notizia è che il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek costano sì una moneta in più, ma avrà: una rinnovata struttura territoriale, una nuova sezione fissa per le inchieste e i servizi sovra-comunali, una nuova pagina su cultura, spettacoli e tempo libero nella Bassa, con eventi e spettacoli aggiornati e selezionati.

Non solo. Ci prenderemo più spazio e più tempo per opinioni critiche e analisi, che accanto alle notizie raccolte in prima persona, verificate e spiegate, sono il sale del nostro mestiere. Dare voce alle comunità, raccontarne le gioie e i dolori, fare ordine in problemi complessi. Questo è quello che sappiamo fare e che continueremo a fare, al meglio delle nostre possibilità. Cercando di offrirti qualcosa di più e di nuovo, ogni settimana, rispetto a quanto esiste oggi, qui o altrove. Grazie, dunque, se continuerai ad essere dei nostri, caro lettore.

Il direttore