"Il Giardino dei frutti perduti si farà ma non grazie al Comune"

Il comitato «Ambiente e benessere» di Spino ha trovato il terreno per piantare gli alberi previsti dal progetto «Il giardino dei frutti perduti», e non manca di polemizzare con l’Amministrazione.

Dopo quasi due anni d’attesa, infatti, lunedì scorso grazie a Marco Bosia e la sua fattoria Primaluce il piano è andato in porto, con il presidente del comitato Vincenzo Mottola che ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’Amministrazione comunale, a suo parere colpevole di aver sempre rinviato l’iniziativa.

"Ricordate la nostra proposta di destinare una piccolissima area comunale adiacente la zona degli orti per collocarvi degli alberelli da frutto di antica qualità? - ha chiesto Mottola - Un piccolo giardino, gestito e curato da volontari, in cui condurre eventualmente le scolaresche a conoscere alberi e frutti ormai scomparsi dalle tavole ma così fondamentali per conservare almeno una frazione di biodiversità, tanto importante nel nostro Paese. Si tratta di una proposta che risale ormai a più di due anni fa, per la quale il comitato ha ricevuto, da parte dell’Amministrazione comunale, solo adesioni e apprezzamenti di facciata ma nella realtà dei fatti tutta una serie di obiezioni e criticità di ordine burocratico che ne hanno impedito la realizzazione. Ci è stato chiesto perfino di stipulare un’assicurazione per ovviare a possibili danni che gli alberelli avrebbero potuto causare.. Sarebbe forse bastato spulciare nei regolamenti di tanti Comuni che hanno trovato il modo di disciplinare, senza deprimere l’iniziativa dei cittadini più volenterosi".