Il dottor Giorgio Cerizza va in pensione, tutto il Santa Marta alla festa

Una festa davvero speciale quella organizzata dal dottor Giorgio Cerizza oggi, mercoledì, alle 12.30, nell’ospedale rivoltano da cui si congeda per andare in pensione. Un modo per salutare e ringraziare chi ha lavorato con lui fianco a fianco per 36 anni.

Il dottor Giorgio Cerizza commosso

Non avrebbe mai voluto che questo giorno arrivasse, ma i 70 anni appena compiuti non lasciano alternative. Così per salutare colleghi, collaboratori, pazienti e autorità il primario del reparto che lui stesso ha fondato ha organizzato una bella festa, con musica e un ricco buffet.

“Grazie a tutti soprattutto perché mi avete sopportato per tutti questi anni – ha detto scherzando – siamo riusciti a fare cose egregie insieme”.

