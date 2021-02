“Il distanziamento anti-ludopatia non vale per le sale scommesse”: l’incredibile sentenza del TAR

Le regole sulle distanze minime tra i luoghi anti-ludopatia non valgono per le sale scommesse. Lo ha deciso il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso di un esercente di Osio Sotto, cui la questura di Bergamo aveva negato la licenza per aprire una sala scommesse.

La licenza negata

La Questura aveva negato la licenza sulla base di un articolo del regolamento comunale di Osio Sotto contro la ludopatia, che prescrive una distanza minima di 500 metri dai “luoghi sensibili” quali scuole, per tutti gli esercizi in cui si pratica il gioco d’azzardo legale. L’esercente aveva però fatto ricorso e ora il Tar gli ha dato ragione: quella distanza minima, nella legge regionale contro la ludopatia cui il regolamento fa riferimento, va applicata infatti soltanto ai locali con slot machine e videolottery. “È dunque solo in riferimento a tale tipologia di giochi e non alle mere sale scommesse che può esercitarsi il potere limitativo assegnato dalla legge all’ente locale” scrivono i giudici.

E i bancomat non contano

Il regolamento di Osio Sotto, inoltre, presenta un altro punto problematico, relativo all’inserimento di nuovi punti sensibili da cui è necessario rispettare la distanza minima. Come evidenzia Agipronews,”la legge regionale, spiega il Tar, concede la possibilità ai Comuni di ampliare l’elenco di luoghi “off limits”; in questo caso, però, il regolamento inserisce tra i siti sensibili anche gli sportelli bancari, postali o bancomat. Un limite incompatibile, secondo il Tar, con la ratio della regolamento, poiché non collegato a ragioni di sicurezza urbana, viabilità, disturbo della quiete pubblica. I due punti critici del regolamento sono quindi stati annullati.

