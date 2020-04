Il decalogo della Regione per incontrare i congiunti. Una serie di regole e consigli che saranno utili dal 4 maggio, quando si potrà tornare a far visita ai propri cari.

Il decalogo della Regione per incontrare i congiunti

Dal 4 maggio, come previsto dal nuovo DPCM, si potrà tornare a far visita ai propri congiunti. Un termine che negli ultimi giorni ha suscitato curiosità e anche qualche perplessità.

Intanto Regione Lombardia si è portata avanti e, in vista di lunedì prossimo, ha predisposto un decalogo indirizzato alle famiglie su come è meglio gestire le visite con i parenti stretti.

“Certamente dal 4 Maggio sarà bello tornare a visitare i nostri cari – ha spiegato Attilio Fontana – ma come sapete, continua ad essere fondamentale l’attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani. Per questo abbiamo messo a punto un decalogo che può aiutarci ad agire per il meglio”.