Il contagio in Lombardia: Bergamo +35, tornano a salire i decessi

Dati stabili anche oggi, 7 maggio, per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Lombardia. Novità importanti a Bergamo, nel giorno in cui il Papa Giovanni XXIII saluta il contingente russo, al Bolognini di Seriate sta per entrare in servizio un nuovo macchinario in grado di processare oltre 2000 tamponi al giorno.

Il contagio in Lombardia

I dati del contagio oggi portano il numero dei positivi a 80.089 (+689 a cui si aggiungono 31 casi di aprile) a fronte di 15.488 tamponi effettuati (455.294 in tutto). Resta stabile il numero delle terapie intensive e cala, invece, quello dei ricoverati -231 su un totale di 5848 . Aumenta, però, ancora il numero dei decessi torna a tre cifre anche ieri: nelle ultime 24 ore le vittime sono state 134. I contagi a Bergamo restano in linea, con solamente 35 casi in più.

TORNA ALLA HOME