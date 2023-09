Il Caseificio didattico dello "Stanga" pluripremiato a Bra

Incetta di premi alla manifestazione "Cheese 2023", organizzata a Bra in Piemonte da Slow Food, Comune di Bra con il supporto di Regione Piemonte, da parte del Caseificio didattico con sede a Pandino di dell’Istituto Agrario Stanga di Cremona.

Il Caseificio didattico trionfa a Bra

A Bra, rappresentata dalla direttrice, la professoressa Carla Bertazzoli (nella foto in evidenza), la Casearia ha ricevuto i premi per la partecipazione a "Infiniti Blu", il concorso caseario nazionale svoltosi a Gorgonzola e organizzato da Slow Food Martesana e Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Targa di eccellenza, poi, per l’erborinato Piccante SCP e diploma di qualità 2023, per l’erborinato chiamato "Il delicato SCP": questi i riconoscimenti per prodotti nati dalla collaborazione con l’ex alunno Enea Segala dell’azienda Sacco System.

Diploma di qualità superiore 2023, invece, per un erborinato di bufala prodotto con il latte dell’azienda Aldo Casarotti di Casirate.

I premi ritirati a Bra - durante una quattro giorni dedicati ai formaggi a latte crudo, giunta alla quattordicesima edizione, con 400 espositori da tutte le regioni d’Italia e 14 Paesi, Presidi di Slow Food e 300 eventi in programma - si uniscono a quelli ottenuti recentemente in Brasile, all’Expo Queijo 2023: bronzo con il Cotto SCP, una produzione a lunga stagionatura a pasta dura.

"Si tratta di risultati che sono sintomo di una scuola che lavora bene con i ragazzi, ma che è anche a stretto contatto con il territorio e le realtà produttive - ha commentato il direttore del Caseificio, il professor Davide De Carli - I nostri migliori prodotti sono i diplomati".

Pronti per l'ottava edizione di "Forme"

A Bra ci sono stati anche momenti di confronto con operatori del settore, che continuano a ricercare diplomati della scuola ora diretta da Roberta Di Paolantonio, e che da quest’anno è l’unica realtà professionale della provincia che offre la possibilità ai suoi studenti di conseguire il diploma di maturità in soli 4 anni, grazie ad un percorso dedicato. Ma a Pandino si pensa già al prossimo anno e nelle prossime settimane partiranno le iniziative di orientamento, con la presenza di una delegazione della scuola sia all’ottava edizione di "Forme", manifestazione di riferimento del settore lattiero-caseario, che si terrà a Bergamo Alta a fine ottobre, e sia a Treviglio Orienta.