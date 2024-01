Il Capodanno antidroga dei carabinieri: blitz in campagna

Arrestati per spaccio di droga nel pieno della campagna. Sono due cittadini stranieri di 26 e 28 anni i destinatari di una doppia ordinanza di arresto eseguita dai carabinieri di Crema l'ultimo dell'anno, a Camisano. Entrambi i presunti responsabili sono senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Blitz antidroga di San Silvestro

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di San Silvestro, nel corso dei servizi di controllo del territorio. A Camisano, i militari hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata che viaggiava ad alta velocità, e hanno deciso di controllarla meglio.

Hashish e cocaina

A seguito dell’ispezione all’interno dell’abitacolo del veicolo, occultati sotto il sedile anteriore passeggero sono stati trovati tre panetti di hascisc per circa tre etti di peso complessivo, una dose di cocaina da un grammo e 860 euro in contanti, presumibilmente il provento dell’attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati: uno si trova in carcere a Cremona, l'altro è trattenuto in camera di sicurezza al comando dell'Arma di Crema in attesa dell'udienza di convalida.