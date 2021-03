Il bosco didattico torna a splendere a Vailate

Il bosco didattico di Vailate è stato riportato al suo antico splendore. Merito del sindaco Paolo Palladini e a un gruppo di volontari desideroso di ridare lustro a questo angolo di paradiso.

Volontari per il bosco didattico

Un intervento che, a partire dalla prossima primavera, consentirà a scolaresche e visitatori di tornare a immergersi nella natura. Coronavirus permettendo, questo è chiaro, ma nel frattempo i volontari Luigi Zambelli, Cesare Ferla, Enrico Uberti, Massimo Uberti e la consigliera di maggioranza Katia Barbati hanno potato, spazzato e messo a dimora nuove essenze.

Arrivano le casette per uccelli

Il bosco didattico, che si trova vicino agli orti sociali, in fondo a via Dell’artigianato, è stato “costruito” albero su albero, nel corso degli anni. Presto arriveranno anche le casette di legno per uccelli, costruite per consentire ai volatili di nidificare al loro interno.

