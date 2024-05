Ignora il divieto di avvicinarsi ai genitori e sfonda la porta con un martello, arrestato

Continua a violare le misure dell’allontanamento da casa e del divieto di avvicinarsi ai genitori, i carabinieri della Stazione di Vailate lo

arrestano in esecuzione di una misura cautelare in carcere.

La prima denuncia

Il 15 ottobre dello scorso anno, i carabinieri della Stazione di Vailate gli avevano notificato l’ordinanza di applicazione della misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai genitori e ad ogni luogo di dimora, di lavoro o di svago da loro

abitualmente frequentati. Questo perché i genitori, poco tempo prima, avevano denunciato il figlio, con precedenti di polizia a carico e con

problemi di tossicodipendenza, che chiedeva sempre più denaro per acquistare la droga.

E i genitori, non intenzionati a soddisfare le sue richieste sempre più pressanti, si erano rifiutati di consegnargli i soldi. In casa erano iniziati gli scontri fisici e il figlio, spesso anche ubriaco, aveva aggredito verbalmente e fisicamente i genitori. I litigi e le minacce erano continui e i genitori, visto il peggiorare della situazione e temendo per la loro incolumità, avevano presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri di Vailate che avevano riportato tutto all’Autorità Giudiziaria, che aveva emesso il provvedimento a loro tutela.

Ignora il divieto di avvicinamento

Ma il 20 aprile scorso è stato arrestato per la violazione delle misure. Infatti, quel giorno, si era presentato a casa dei genitori, violando le

prescrizioni. I militari di Vailate erano arrivati immediatamente presso l’abitazione in questione e lo avevano arrestato. Era stato rimesso in libertà e aveva continuato a violare le prescrizioni, presentandosi più volte a casa dei genitori e chiedendo soldi, insultandoli e minacciandoli.

Sfonda la porta con un martello, arrestato

Nei giorni scorsi, quando il padre gli ha negato il denaro, ha preso un martello e ha sfondato il vetro della porta di ingresso della casa,

scappando prima dell’arrivo dei Carabinieri. Per tale motivo, il GIP, valutate le sistematiche violazioni e l’incapacità dell’uomo di controllarsi,

ha deciso che dovesse essere accompagnato in carcere, in esecuzione dell’unica misura idonea a impedire il protrarsi di intimidazioni e vessazioni. La sera del 14 maggio, l’uomo è stato rintracciato, arrestato e accompagnato al carcere di Cremona dai Carabinieri di Vailate.

