I volontari ripuliscono il cimitero di Vailate

Sabato mattina, grazie ai volontari del gruppo “Bello come il Sole”, è stata fatta una pulizia del cimitero ormai chiuso da tempo, salvo per i riti funebri che si svolgono sempre in forma strettamente privata. Succede a Vailate.

Pulizia cimitero

Dopo una maxi donazione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’associazione “Bello come il sole” torna a fare del bene per la propria comunità. Lo ha fatto con l’aiuto dell’Amministrazione di Vailate, sistemando il cimitero e collocando all’esterno del cimitero due cesti di fiori per onorare la memoria dei vailatesi scomparsi e donare un po’ di speranza a chi ancora combatte e lotta.

Bello come il sole

“Bello come il sole”, associazione senza scopo di lucro costituita da un gruppo di giovani già premiati con la benemerenza civica, ha saputo organizzare tante attività a favore della cittadinanza e soprattutto in questo periodo non intende fermarsi. A loro va il ringraziamento degli amministratori e della comunità vailatese.

