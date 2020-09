I Rudaroli: “Va bene andare in camporella ma almeno lasciate pulito…” FOTO VIDEO

Il parcheggio del cimitero ridotto ad alcova e lasciato pure in condizioni pietose dalle coppie che se ne servono per appartarsi in intimità. A denunciare una situazione non più tollerabile sono i «Rudaroli».

Preservativi al cimitero di Pandino

Domenica, come ormai da consuetudine, il gruppo si è riunito per ripulire il paese dall’immondizia abbandonata dai soliti ignoti. L’uscita dei giovani si è concentrata proprio lì, nel parcheggio del cimitero, dove c’era bisogno di dare una bella ramazzata, ma non immaginavano di trovarsi davanti a un vero e proprio scempio e lo hanno documentato con un video, poi pubblicato sui social network.

«Uno schifo, una vergogna – ha commentato sconsolato uno dei fondatori del gruppo ecologista, Andrea De Mari – si sa che ragazzi vanno lì in “camporella” ma non si era mai vista una situazione del genere: per terra sono stati lasciati almeno una cinquantina di fazzoletti sporchi e altro, un’indecenza».

