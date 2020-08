I dati Covid di oggi in Regione, crescono guariti e dimessi

Regione Lombardia ha diramato i dati Covid di oggi, domenica 9 agosto 2020. In Lombardia crescono guariti e dimessi dagli ospedali. A Sondrio nessun nuovo caso, sono 5 in bergamasca, 1 in provincia di Cremona.

I dati covid odierni

Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri: stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva. A Sondrio si registrano zero contagi. Uno a Cremona, Lecco e Pavia. I nuovi casi di positività al virus in Regione Lombardia oggi sono 71. “Relativamente al numero dei nuovi ‘positivi’ di oggi – scrive Regione Lombardia in una nota – si evidenzia che tra i 13 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto”. In provincia di Bergamo sono 5 i nuovi casi, uno nel cremonese, 12 in provincia di Brescia. A livello regionale i ricoverati in terapia intensiva sono 9, mentre i ricoverati non in intensiva sono 155 (7 in meno rispetto a ieri, sabato). Si registra un decesso.

