I dati Covid-19 di domenica 12 luglio

Regione Lombardia ha da poco pubblicato i dati Covid-19 di oggi, domenica 12 luglio 2020. In Regione ci sono 77 nuovi positivi, in calo i ricoveri ospedalieri, ancora 8 morti. In bergamasca i nuovi positivi sono 21.

I dati Covid-19 di oggi

Ecco i dati dell’epidemia da Covid-19 di oggi, domenica 12 luglio 2020, divulgati poco fa da Regione Lombardia:

i tamponi effettuati: 9.545, totale complessivo: 1.142.932

i nuovi casi positivi: 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 70.297 (+277), totale complessivo: 68.199 guariti e 2.098 dimessi

in terapia intensiva: 31 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13)

i decessi: 8, totale complessivo: 16.748

I nuovi casi per provincia

Oggi ci sono tre province lombarde che non fanno segnare nuovi casi di contagio da Covid-19: sono Lodi, Pavia e Sondrio; Mantova (27) e Bergamo (21) sono le province che registrano il maggior numero di nuovi casi. Ecco i dati:

Milano 6 (di cui 5 a Milano città)

Bergamo 21

Brescia 6

Como 1

Cremona 6

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 27

Monza e Brianza 7

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 1

