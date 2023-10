HHT, l'ospedale di Crema si conferma un'eccellenza europea

L'Asst Crema si conferma un'eccellenza europea per la teleangectasia emorragica ereditaria (HHT). Il lavoro del centro, coordinato da Elisabetta Buscarini e Guido Manfredi, ha rispettato gli standard richiesti a livello europeo, raggiungendo una valutazione di 94,4/100.

Asst Crema: un'eccellenza per l'HHT

E’ quanto emerge dalla valutazione sull’attività del centro operata di recente dall’organismo indipendente individuato dalla commissione europea per valutare se, dopo sei anni di attività, i parametri di funzionamento del centro fossero sufficienti per gli standard richiesti a livello europeo.

Centro di riferimento europeo per l’Hht dal 2016, l’Asst di Crema fa parte delle reti di riferimento europeo per le malattie rare (European Reference Networks ERN) dal giorno della loro fondazione. Il centro cremasco è punto di riferimento per i pazienti con HHT provenienti da tutte le regioni italiane e anche da altri paesi europei.

Che cos'è la HHT?

L’HHT è un’anomalia vascolare che può colpire qualunque organo ed apparato dell’organismo e che porta alla formazione di connessioni vascolari anomale, denominate teleangectasie, se si trovano su cute e mucose, e malformazioni artero-venose (AVM) negli organi profondi come polmoni, fegato e cervello. Alla sua cura collaborano diversi reparti dell’ospedale: cardiologia, radiologia, otorinolaringoiatria, laboratorio analisi, e farmacia.