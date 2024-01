Guido Manfredi presidente regionale dell’Associazione italiana gastroenterologi ospedalieri

Guido Manfredi, vicedirettore del reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Asst Crema, è stato nominato presidente della sezione lombarda di Aigo (Associazione italiana gastroenterologi ospedalieri). Considerata la maggior società gastroenterologica italiana, Aigo rappresenta circa il 70 per cento delle gastroenterologie italiane. La sezione regionale lombarda agglomera 120 associati ed è la più estesa in Italia. Seguono Sicilia e Lazio.

Manfredi alla guida dell'Aigo regionale

“Sono onorato per questo incarico” ha detto Manfredi a margine del Congresso lombardo di gastroenterologia che si è tenuto a Rho all’interno del quale è stata ufficializzata la nomina.

“Rappresenta l’occasione per confrontarsi direttamente con il governo regionale affinché ci sia sempre più innovazione nella cura e vengano sempre offerte agli specialisti nuove opportunità formative - ha detto - Spero di poter intrattenere con l’istituzione regionale un dialogo continuo: la nostra specialità ha in carico gran parte delle patologie per cui un paziente può essere ricoverato”.

Un pensiero anche all’intelligenza artificiale, “uno strumento importante per gli specialisti, un ausilio che mi auguro avrà un ruolo sempre più definito e standardizzato nel futuro”.

"Un orgoglio per la nostra azienda"

“Questa nomina - ha chiarito il direttore dell’unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Asst Crema Elisabetta Buscarini - rappresenta un orgoglio anche per la nostra azienda: al dottor Manfredi le nostre più vive congratulazioni”.

Manfredi, tra l’altro, ha ottenuto da poco anche l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia. Dopo la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Parma, ha conseguito nello stesso ateneo la specializzazione in medicina interna e scienze biomediche poi un dottorato di ricerca in fisiopatologia e genetica delle malattie osteometaboliche. Dal 2019 è responsabile della struttura semplice di endoscopia digestiva dell’Asst di Crema.