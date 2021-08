Guida senza patente: due denunciati

I carabinieri del Comando Provinciale di Cremona proseguono nell’attività di controllo della circolazione stradale: due persone denunciate per guida senza patente.

Guida senza patente

Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero un romeno classe 1984 residente a Castelvetro Piacentino (PC) e un indiano classe 1985 residente a Offanengo (CR). Entrambi si trovavano al volante di un'auto senza aver mai conseguito il previsto titolo abilitativo.

Confisca dei mezzi

Al 37enne romeno è stato sequestrato il veicolo in quanto recidivo. Il 36enne indiano, oltre a essere deferito per guida senza patente, è stato segnalato alla Prefettura di Cremona perché trovato in possesso di 0,10 grammi di cocaina. Anche in questo caso è scattato il sequestro del mezzo ai fini della confisca.