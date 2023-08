Guida con la patente falsa, denunciato dai carabinieri di Pandino.

Patente falsa, 49enne nei guai

Verso le 18.30 del primo agosto una pattuglia dei carabinieri di Pandino, durante il controllo

alla circolazione stradale, ha notato un’auto con una persona a bordo lungo la Sp 472 nel Comune di Dovera, e ha deciso di procedere al controllo. I militari hanno imposto l'alt e proceduto all'identificazione del 49enne straniero, che ha presentato una patente rilasciata da suo Stato di origine con annesso un permesso internazionale di guida. I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che i due documenti risultavano difformi da quelli originali.

Documenti sequestrati e denuncia

Alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali, ovvero imperfezioni di stampa nei caratteri di microscrittura, l’assenza di caratteristiche di sicurezza e altro hanno chiaramente evidenziato che i documenti erano palesemente contraffatti. Per questo motivo, i documenti sono stati sequestrati e l’uomo, residente in provincia di Brescia, con precedenti penali a carico, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso. Tenuto conto che non era in possesso di un valido titolo abilitativo alla guida, è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente.