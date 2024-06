Guasti, ritardi e soppressioni: estate di passione per i pendolari della linea Treviglio-Bergamo

Guasti "misteriosi" alla linea e ai treni, convogli cancellati o in ritardo, pendolari abbandonati a loro stessi. Per chi viaggia lungo la linea Treviglio-Bergamo ogni giorno è un calvario.

Linea Treviglio-Bergamo

E la situazione, come di consueto, peggiora in concomitanza con la fine delle scuole e l’arrivo dell’estate. Sono decine le proteste di chi quotidianamente si serve dei treni per recarsi al lavoro. Ogni mattina è un terno al lotto per sapere se si riuscirà a raggiungere la propria meta o se, in serata, si potrà fare ritorno a casa.

"Come ogni anno, in coincidenza con il termine delle lezioni scolastiche, i treni e le infrastrutture ferroviarie lombarde iniziano a essere falcidiati da innumerevoli e non meglio precisati guasti, che costringono Trenord a ritardare e cancellare treni - ha riferito un pendolare della linea Treviglio-Bergamo - Gli utenti sono lasciati a loro stessi, fermi sulla pensilina ad aspettare, senza sapere come andare al lavoro, o tornare a casa. Il personale, quando è possibile trovare qualcuno, non sa nulla. Gli annunci in stazione invitano a prestare attenzione ai tabelloni, e a consultare la app. I tabelloni mostrano spesso la scritta 'servizio non disponibile'. La app invita a prestare attenzione agli annunci in stazione e ai tabelloni. Capita anche che queste fonti diano informazioni contrastanti tra loro. Questo si aggiunge alla riduzione dei treni già messa in atto a causa dei lavori alla stazione di Bergamo".

Disagi anche sulla Treviglio-Cremona

Una situazione snervante, non nuova lungo la linea che collega Bergamo a Treviglio e poi a Milano. E non va meglio nemmeno sulla Treviglio-Cremona. Sino al 30 giugno il servizio sulla linea è infatti interrotto per permettere lavori di riqualificazione. Dalla città del torrone alla capitale della Bassa (e viceversa) è stato quindi istituito un servizio sostitutivo di autobus. Che, nella giornata di martedì, ha però visto la soppressione di diverse corse causando non pochi disagi ai pendolari. In particolare, sono stati cancellati quasi tutti quelli del mattino in direzione Treviglio (quindi quelli maggiormente utilizzati), così come quelli in senso inverso del tardo pomeriggio /sera, quando gli utenti fanno ritorno a casa dopo il lavoro.

