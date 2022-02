"Grazie per aver fermato i ladri": carabinieri accolti dai bambini dopo il tentato furto a scuola

La refurtiva (restituita) comprendeva una decina di computer e una decina di tablet, che se fossero davvero spariti avrebbero probabilmente paralizzato l'attività della scuola, in questi mesi di didattica mista

Il colpo sarebbe stato ingente: diversi computer e una decina di tablet, che se fossero davvero spariti avrebbero probabilmente paralizzato l'attività della scuola, in questi mesi di didattica mista, un po' in presenza e un po' in DAD. Fortunatamente, però, il colpo progettato per lo scorso 8 febbraio dai "soliti ignoti" ai danni della scuola media di Monte Cremasco è stato sventato grazie all'intervento dei carabinieri. Così lunedì, 14 febbraio, i ragazzini della scuola hanno voluto incontrare e ringraziare personalmente l'Arma.

Il tentato furto alle scuole medie

La notte del furto i carabinieri avevano intercettato nei pressi della scuola una Panda, poi risultata rubata, il cui conducente alla vista dei militari era scappato per alcuni chilometri. Quando aveva capito di non poter fuggire, il ladro aveva imboccato una strada di campagna e si era lanciato dall’auto in corsa, scappando per i campi con il favore del buio. Sull’auto erano stati trovato dieci personal computer rubati nella scuola di Monte Cremasco, mentre all’interno della scuola erano poi stati ritrovati altri undici tablet e PC che mancavano dalle aule e che erano dentro un sacco lasciato vicino all’ingresso e pronto per essere portato all’esterno.

A organizzare l'incontro è stata la preside

Restituiti i dispositivi rubati, la preside Maria Cristina Rabbaglio non ha perso l'occasione per un incontro dalla forte valenza educativa. Da una parte i bambini che, aiutati dalle loro insegnanti, hanno accolto i militari dell’Arma di Crema e Pandino cantando l’inno nazionale e dedicando loro due disegni e una poesia da loro composta e dall’altra il comandante della Compagnia Carabinieri di Crema, capitano Giovanni Meriano, il comandante della Stazione di Pandino, luogotenente Gerardo Giordano, e una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema che hanno portato agli insegnanti e ai bambini il saluto di tutti i carabinieri. Con loro c'erano anche il vicesindaco e un assessore del Comune di Monte Cremasco che hanno consegnato ai militari presenti un’attestazione di merito scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, congratulandosi ed esprimendo il ringraziamento dell’Amministrazione e della cittadinanza.

La nuova volante dell'Arma

"Grande entusiasmo hanno dimostrato i bambini soprattutto nel vedere la nuova Alfa Romeo Giulia, da poco assegnata all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema, che per la particolare occasione è stata esposta presso la scuola.

Un incontro che ha dato ai militari intervenuti in rappresentanza di tutta la Compagnia di Crema il più bel premio per l’attività svolta. I bambini erano felici di poter incontrare i Carabinieri in una giornata di festa dopo averli visti impegnati, nei giorni precedenti, per i sopralluoghi nella scuola e per la restituzione dei computer rubati" conclude una nota dell'Arma.