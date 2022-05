Grandinate da record, Regione pronta a chiedere lo stato di calamità anche per Bergamo

A dirlo è l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

Chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf e anche di più, veri e propri proiettili che hanno causato non pochi danni nel tardo pomeriggio di sabato, 28 maggio. Colpita anche la Bassa e il Cremasco, dove si sono registrati danni ingenti.

"Questi fenomeni atmosferici - prosegue l'assessore in una nota - sono sempre più frequenti e violenti. È necessaria una tutela assicurativa sempre più diffusa. In Lombardia il 45% della superficie agricola è assicurato e c'è una coscienza sempre più diffusa sull'importanza di questa necessità anche per far fronte ai cambiamenti climatici che portano ad avere periodi di prolungata siccità alternati a precipitazioni atmosferiche violente. Di fronte a questi eventi particolarmente violenti gli strumenti assicurativi vigenti mostrano i loro limiti ed è purtroppo necessario derogare al Dlgs 102 nonostante sappiamo bene che le risorse messe a disposizione per i risarcimenti da parte dello Stato arrivano in ritardo di mesi o di anni e sempre in percentuale ridotta rispetto ai danni subiti dalle aziende".