Giuseppe Saronni in sella il 4 settembre per i 40 anni dalla vittoria mondiale

L'ex campione di ciclismo Giuseppe Saronni tornerà a montare in sella il 4 settembre per una pedalata insieme a tifosi ed appassionati a Cittiglio, nel varesino, per celebrare i 40 anni dalla vittoria del Campionato del Mondo professionisti. Lo raccontano i colleghi di PrimaMilano Ovest.it.

Il campione Giuseppe Saronni torna in sella

La vittoria di Giuseppe Saronni nel Campionato del Mondo dei professionisti del 1982 è passata alla storia con l’appellativo "La fucilata di Goodwood", dal nome del circuito inglese che ospitò la rassegna iridata il 5 settembre 1982. A distanza di 40 anni il campione di Parabiago invita il prossimo 4 settembre a Cittiglio, nel Varesotto, amici e tifosi a una pedalata per festeggiare l’importante ricorrenza. Un evento cicloturistico, ad andatura controllata, di 59 chilometri che porterà i partecipanti a pedalare su alcune delle strade che sono state teatro della preparazione per il mondiale britannico.

Una pedalata per fare del bene

La manifestazione sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana ha il patrocinio del Comune di Cittiglio, paese natale dell’altro iridato Alfredo Binda, ed è inserita nel contesto delle iniziative di "Ciclovarese" e sarà organizzata dal punto di vista tecnico della Società Ciclistica Orinese in collaborazione con il Gruppo Sportivo Contini, con il ricavato che verrà devoluto in beneficenza.