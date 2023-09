Gira per il paese armato di coltello, 34enne denunciato

Gira in paese armato di coltello, 34enne denunciato a Soncino. E' successo ieri sera, 28 settembre, quando verso le 23.40 la centrale operativa dei carabinieri di Crema ha ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo, armato di coltello, visibilmente ubriaco aggirarsi per il centro di Soncino.

Gira in paese con un coltello

Sul posto si sono portate due pattuglie dei carabinieri che lo hanno subito individuato intimandogli di gettare il coltello. Il 34enne lo ha fatto, ma seppur disarmato, era in preda a una forte agitazione e dopo essersi diretto in un bar lì vicino ha iniziato a inveire contro il sindaco Gabriele Gallina che si trovava proprio all'interno del locale. Il 34enne è stato bloccato e allontanato dal bar dai militari che hanno poi

saputo che già in precedenza l’uomo era stato nel bar ed era andato in escandescenza per futili motivi, denudandosi e minacciando verbalmente i presenti dicendo che sarebbe andato a casa a prendere un coltello. Minaccia che poi ha concretizzato.

Scappa dall'ospedale, ma lo trovano di nuovo

Il 34enne, con precedenti di polizia, è stato quindi accompagnato dal personale sanitario del 118 in ospedale a Crema per un accertamento sanitario obbligatorio, mentre i militari hanno sequestrato l’arma da taglio, della lunghezza di oltre 30 centimetri, e hanno denunciato il 34enne per il porto abusivo. Nella notte l’uomo si è allontanato dall’ospedale, ma questa mattina, 29 settembre, i carabinieri di Soncino lo hanno rintracciato in paese e, con l’ausilio del personale sanitario, lo hanno nuovamente accompagnato all’ospedale di Crema.