Gira di notte con un machete, denunciato dai carabinieri

In giro di notte con un machete a Rivolta, denunciato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema.

Si presenta in caserma con un machete

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio un cittadino italiano di 46 anni, con precedenti di polizia a carico. Poco prima delle 2 del 23 giugno, si era presentato di fronte alla caserma di Rivolta e aveva suonato il citofono. Chiedeva di parlare con i carabinieri del posto, ma la caserma era chiusa e aveva risposto l’operatore della centrale operativa di Crema il quale aveva percepito che l’uomo era in stato di evidente alterazione, molto agitato e intenzionato entrare in caserma. A quel punto erano state inviate sul posto le pattuglie della Radiomobile di Crema e della stazione di Vailate che, quando sono giunte davanti alla caserma lo avevano trovato ad

attenderli, armato di machete e con varie ferite alle braccia.

Ferite alle braccia, arriva l'ambulanza

I militari avevavo intimato al 46enne di lasciare il machete e appoggiarlo a terra, ma l’uomo inizialmente si era rivolto ai militari con fare minaccioso, rifiutandosi di farlo. Compreso però che i carabinieri stavano per intervenire aveva appoggiato l’arma a terra. Bloccato e allontanato, altri militari avevano poi raccolto l'arma, quindi una volta identificato, avevano richiesto

sul posto l’intervento sul posto di un’ambulanza.

Denuncia e sequestro dell'arma

Dopo le cure alle ferite, il 46enne era stato accompagnato in caserma a Crema dove aveva farfugliato qualcosa, ma senza spiegare il motivo della sua presenza in giro di notte con

un’arma da taglio. Per lui è quindi scattata la denunciato e il machete è stato sequestrato.