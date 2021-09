Giovane uomo trovato morto sulla sponda dell'Adda

Il cadavere di un giovane uomo è stato rinvenuto attorno alle 15 di oggi, lunedì 13 settembre, a Rivolta d'Adda, sulla sponda del fiume. Stando alle prime informazioni, si sarebbe tolto la vita, ma sono in corso indagini da parte della Compagnia dei carabinieri di Crema.

Trovato morto sull'Adda

L'allarme è scattato attorno alle 15, in via Vecchio Ponte. La zona è sempre molto frequentata durante l'estate sia da sportivi che da cittadini che vogliono passare qualche ora in mezzo alla natura. Tra i tanti passanti, oggi, c'era anche un uomo di Caravaggio che era sdraiato a prendere il sole sulla sponda del fiume. A un certo punto ha notato, dall'altra parte del corso d'acqua, il giovane sdraiato a terra in una posizione innaturale. E dopo diversi minuti in cui non si muoveva, ha deciso di andare a controllare, temendo avesse avuto un malore.

Età apparente di circa trent'anni

Quando l'ha raggiunto, non ha potuto fare altro che constatare che era senza vita. A circa un metro e mezzo di distanza dal cadavere c'era, a terra, una pistola. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 oltre alla polizia locale di Rivolta e ai carabinieri. Indagini in corso per identificare la vittima e chiarire la dinamica di quello che, almeno a prima vista, sembra agli inquirenti un suicidio. La vittima sarebbe un uomo dell'apparente età di circa trent'anni.