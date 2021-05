Giovane precipita dalla finestra, arriva l’elicottero

L’eliambulanza si è appena levata in cielo. Un giovane è precipitato dalla finestra del primo piano della sua abitazione, a Pandino.

Giovane precipita dalla finestra

I carabinieri sono ancora sul posto, mentre l’elisoccorso intervenuto in via Zara si è levato in volo da poco. Le notizie sono frammentarie, ma sembra che un ragazzo sia precipitato dalla finestra di casa, al primo piano, rompendosi una gamba.

Seguono aggiornamenti

