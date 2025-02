Giornata mondiale contro il cancro, negli ospedali di Treviglio e Crema si promuove la prevenzione

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebrerà domani, martedì 4 febbraio, le Asst Bergamo Ovest e Crema hanno organizzato un'importante iniziativa di prevenzione oncologica, mettendo a disposizione della cittadinanza numerose attività di screening e vaccinazione.

Cancro, la prevenzione a Treviglio

Le iniziative in programma nelle strutture dell'Asst Bergamo Ovest si estenderanno per l'intera settimana, con l'obiettivo di sensibilizzare e facilitare l’accesso a controlli fondamentali per la diagnosi precoce e la protezione dalla malattia.

Tra le proposte di prevenzione, sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle 8 alle 20, c'è, ad esempio, l'attività di counseling e test di valutazione del rischio di dipendenza da fumo che potrà essere richiesta nelle case della comunità di Treviglio, Martinengo, Dalmine e Ponte San Pietro. Il servizio sarà disponibile senza necessità di prenotazione grazie al supporto delle infermiere di famiglia e di comunità.

Martedì 4 febbraio, invece, al Centro senologico di Romano di Lombardia (via G. Pascoli, 29) sarà organizzata una seduta straordinaria di mammografie dalle 18 alle 20. L'esame, gratuito, è dedicato alle donne tra i 45 e i 49 anni, che non abbiano già eseguito una mammografia negli ultimi 12 mesi, e quelle tra i 50 e i 74 anni, che non l’abbiano effettuata negli ultimi 24 mesi. Le interessate potranno prenotare il loro esame tramite il portale regionale.

L'Asst Bergamo Ovest ha predisposto, inoltre, un’apertura straordinaria dei consultori familiari di Romano, Treviglio, Ponte San Pietro, Calusco e Zanica, il 3 e 4 febbraio, per l’effettuazione di Pap Test ed HPV Test per le seguenti fasce di età (prenotazione obbligatoria):

Pap Test (25-29 anni, non vaccinate): ogni 3 anni

HPV Test (30 - 64 anni): ogni 5 anni

A questo si aggiunge l'attività vaccinale dedicata ai pazienti oncologici:

al Centro Vaccinale di Dalmine (Distretto Media Pianura, Viale Betelli, 2): martedì 4 febbraio, dalle 9 alle 12, sarà possibile effettuare vaccinazioni Anticovid, Antinfluenzale a Antipneumococco, oltre a verificare la propria situazione vaccinale con un professionista dell’Asst. Accesso su prenotazione al numero 035/378121 o tramite autopresentazione fino a un massimo di 20 pazienti

Centro Vaccinale di Treviglio (Ospedale di Treviglio- Caravaggio, P.le Ospedale,1): martedì 4 febbraio, dalle 10 alle 12, verranno somministrati gli stessi vaccini con 10 slot disponibili per autopresentazione.

Le iniziative dell'Asst Bergamo Ovest sottolineano l’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza e la mortalità dei tumori. L’invito è rivolto a tutta la popolazione: prendersi cura della propria salute è il primo passo per combattere il cancro.

La prevenzione all'ospedale di Crema

Anche l'Asst Crema in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla Union for international Cancer control (UICC) e sostenuta da Regione Lombardia, ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce dei tumori.

"La diagnosi precoce permette di intervenire tempestivamente, aumentando le probabilità di guarigione e migliorando la qualità della vita - ha commentato il direttore generale Alessandro Cominelli - La prevenzione è un’arma fondamentale per combattere il cancro, e questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la popolazione”.

Nell’atrio monoblocco dell’Ospedale Maggiore di Crema, i cittadini potranno verificare la propria posizione di screening e prenotare visite ed esami gratuiti (chiamando il numero verde 800 584 850) per:

Tumore al seno – Prenotazione mammografia (martedì 4 febbraio, 16-20)

Tumore della cervice uterina – Prenotazione Pap Test e HPV Test (martedì 4 febbraio, 8-12.30)

Tumore del colon-retto – Stampa della lettera di invito per il test di screening

Tumore della prostata – Compilazione del questionario di prevenzione

L'Asst Crema ha anche attivato un ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti oncologici, per il recupero delle vaccinazioni consigliate (antifluenzale, anti-pneumococco, Herped Zoster e anti Sars-CoV-2). Sempre nell’atrio dell’ospedale, saranno disponibili info point tematici a cura degli specialisti dell'Asst Crema per informare i cittadini sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla mammella, alla cervice uterina, al colon-retto, alla prostata, oltre a offrire counseling antifumo a cura del Ser.D e un focus sulla nutrizione sana per la prevenzione oncologica.